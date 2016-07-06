Вашингтон, 6 июля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. США изменили планы о выводе войск из Афганистана из-за угрозы «Талибана» (движение запрещено в РФ), пытающегося взять под контроль ближневосточную страну, передает ABC News. Об этом американский президент Барак Обама заявил перед тем, как вылететь на двухдневный (8−9 июля) саммит НАТО в Польше.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

В Афганистане находятся 9 800 военнослужащих США. Администрация Обамы планировала сократить контингент до 5 500 до конца 2016 года. Теперь глава Белого дома говорит, что сокращение возможно лишь до 8 400 солдат.