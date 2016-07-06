Москва, 6 июля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Условно «религиозная» диаспора выходцев с Северного Кавказа составляет предельно неоднородную группу, которая создает повод для беспокойства как для Турции, так и для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил кавказовед, кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов, комментируя заявления официальных лиц Турции о причастности выходцев с Северного Кавказа к теракту в Стамбуле.

Maks Karochkin Религиозная диаспора

По словам Ярлыкапова, так называемая религиозная эмиграция в Турцию стала проявляться достаточно давно, гораздо раньше всех сирийских событий. «Какие-то недовольные люди стали выезжать раньше. При этом изначально для них местом назначения была даже не столько Турция, сколько Египет. Но потом в Египте произошел переворот, и все эти потоки переориентировались на Турцию», — рассказал эксперт.

В настоящее время в Турции, как отметил Ярлыкапов, сложилась весьма неоднородная прослойка в результате исламской миграции из России.

«С одной стороны, есть люди, близкие к взглядам «Братьев-мусульман», которые не хотят терактов, но считают себя своего рода «религиозными диссидентами». Есть очень много и тех, кто оказался в орбите сирийских событий, но так и не доехал до Сирии, либо кто доехал, но уже вернулся оттуда, в том числе из «Исламского государства» (деятельность запрещена в России — прим. ИА REGNUM), но так и не отправился обратно в Россию, потому что сюда сейчас стало возвращаться очень тяжело. В эту группу входят в том числе и выходцы из «Аль-Каиды», и «Джабхат ан-Нусры» (деятельность которых также запрещена в России — прим. ИА REGNUM). Такая разношерстная компания в Турции существует в разных регионах, но вокруг Стамбула таких людей особенно много», — подчеркнул эксперт.

Численность всех этих групп оценить весьма затруднительно, заметил Ярлыкапов. «Не связанная с Сирией эмиграция, просто молодые люди, которые мигрировали в Турцию, или сначала в Египет, а затем в Турцию — их несколько сотен. Есть там целая инфраструктура — строительство жилья, трудоустройство и так далее. Всем этим занимаются организации, созданные теми, кто способствует этой эмиграции», — подчеркнул эксперт.

По его словам, есть определенные группы людей, состоящие из сотен человек, которые обеспечивают проезд в Сирию. При этом, как отмечает эксперт, все эти группы находятся в постоянном движении. «И сейчас из Турции они также стали уезжать в разные страны в попытке легализоваться, получить паспорт — ведь многие из тех, кто присоединялся к террористической организации ИГИЛ (деятельность запрещена в России — прим. ИА REGNUM), например, теряли паспорта», — заявил эксперт.

«Нельзя сказать, что абсолютно все в этой сложной системе — экстремисты и террористы, но дополнительный повод для беспокойства как для Турции, так и для России есть», — заключил Ярлыканов.

В то же время руководитель направления «Политэкономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара (ИЭПП) Ирина Стародубровская предупредила, что инцидент в Стамбуле не может служить основанием для того, чтобы видеть радикала в каждом выходце с Северного Кавказа.



«Радикалы могут быть любой национальности. От того, что один, два террориста оказались выходцами из Северного Кавказа, совершенно не означает, что вся диаспора подвержена радикализму. Тем более очевидно, влияние Сирии в этом отношении гораздо сильнее, чем каких-либо внутритурецких процессов», — заявила ИА REGNUM Стародубровская.



«Действительно, насколько я могу судить, какие-то факторы радикализации там существуют — точно так же, как они существуют и на самом Северном Кавказе. Но считать, что, собственно, вся диаспора радикальна — я не вижу для этого оснований», — подчеркнула она.



По словам эксперта, ситуацию оценить тем более сложно, что формировалась северокавказская диаспора в Турции совершенно различными путями: «Кто-то вел с Турцией бизнес — неоднократно доводилось слышать, что там правила ведения бизнеса гораздо более прозрачные и понятные, чем в России. Кто-то выехал за пределы страны и не смог вернуться, поскольку по аналогии с другими уехавшими считалось, что он мог быть не только в Турции, но и в Сирии, а это грозило человеку большими неприятностями».



«Таким образом, насколько можно судить, в действительности каналы формирования диаспоры были очень разными», — подчеркнула Стародубровская. Люди, которые стремились попасть в Сирию, в том числе в «Исламское государство» (деятельность запрещена в России — прим. ИА REGNUM), действительно часто пытались это сделать через Турцию, «однако, кроме вербовочной деятельности, я не очень вижу основания для того, чтобы они задерживались в этой стране», отметила политолог.



«На самом деле я бы разделяла проблему существования в Турции диаспоры с Северного Кавказа и проблему религиозного радикализма. Это, конечно, проблемы пересекающиеся, но очевидно не совпадающие», — заключила она.

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Напомним, что власти Турции предъявили обвинения по делу о теракте в аэропорту Стамбула 17 задержанным, в числе которых 11 выходцев из России. Общее число арестованных по этому делу составило 30 человек. По словам главы Турции Реджепа Эрдогана, среди подозреваемых есть уроженцы Дагестана, Киргизии и Таджикистана.

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