Посёлок Игора, Ленинградская область, 6 июля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. «НАТО движется к границам России, и это вызывает наращивание военного потенциала с обеих сторон», — оценивает современную ситуацию Сергей Палагин, директор минского Центра изучения внешней политики и безопасности. Одним из шагов альянса на пути вооружения станет размещение в начале 2017 года на территориях Латвии, Литвы, Эстонии и Польши по одному батальону передовых отрядов НАТО. Уже решенный вопрос будет обсуждаться на варшавском саммите НАТО 8−9 июля.

Сергей Палагин

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Сергей Палагин рассказал, о чем свидетельствует факт размещения, в рамках Летней школы Центра международной и региональной политики «Отношения России с ЕС и НАТО: в поисках нового modus operandi». Политолог убежден, что уровень безопасности в стране всегда зависит от степени ее суверенитета. При добровольном согласии на его ущемление ситуация в государстве дестабилизируется. «Согласие стран Прибалтики на дислокацию войск альянса показывает отсутствие их суверенитета и нейтральности политики, — считает эксперт. — В то же время Республика Белоруссия отчетливо дает понять России, что она согласна быть щитом для распространения НАТО на восток, но не станет предоставлять свою территорию для военной мощи РФ».

Неспокойные отношения и тенденция вооружения среди государств-соседей: России, Латвии, Литвы, Эстонии, беспокоит Белоруссию. Страна заявила о своем политическом нейтралитете и на данный момент рассматривает новую военную доктрину, которая содержит запрет на участие белорусской армии в вооруженных операциях за своими пределами. Стратегия, подчеркивают белорусские власти, носит оборонительный характер и направлена прежде всего на внутренние проблемы и интересы государства. Политолог Сергей Палагин считает, что Белоруссия стремится к охране своей территории от любой угрозы, выводя на первый план оборонные функции.

14 июня 2016 года НАТО принял решение о дислокации четырех международных батальонов — четырех тысяч солдат — в Польше и странах Прибалтики для «противостояния российской агрессии». Составы батальонов сформируют США, Канада, Германия и Великобритания.