Москва, 6 июля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Сбербанк собирается снизить с 7 июля ставки по ипотечным кредитам, а также ряду других кредитных продуктов. Об этом сегодня, 6 июля, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

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«7-го числа мы снижаем ставки по ипотеке. По разным продуктам снижаем, примерно полпроцента — по ипотеке с господдержкой, для клиентов, которые покупают жилье в наших стройках и так далее», — сказал Греф.

Кроме этого Греф рассказал, что Сбербанк впредь будет анализировать профиль своих потенциальных заемщиков перед тем, как принять решение о выдаче кредита. В будущем возможно будут отменены платежи за трансграничные переводы, добавил глава Сбербанка.

Также Греф рассказал о проблеме наличных денег. По его словам для банков наличные — это всегда большая проблема. «Мы их должны хранить, перевозить, охранять. Больше всего банки не любят наличные. В обозримом будущем наличные деньги останутся. Но пользоваться ими будет всё большим и большим анахронизмом», — сказал Греф.