Красногорск, 6 июля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. 30 миллиардов рублей пойдет на восстановление военных городков, переданных Московской области министерством обороны РФ. Сумму распределят на три-четыре года. В 2016 году область потратит 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя областного правительства Юрия Олейникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Городские

По словам зампреда, ранее муниципалитеты области провели инвентаризацию и изучение состояния городков и подготовили примерный план необходимых работ и их стоимости

«Документы поступили в соответствующие министерства, было совместно проведено большое количество заседаний, поработали специалисты, и в результате мы имеем предварительный объем возможных бюджетных расходов. Мы оцениваем их на ближайшие три-четыре года в объеме примерно 30 миллиардов рублей. В ближайший год мы потратим 4 миллиарда, это дополнительные доходы бюджета, мы изыскиваем средства, чтобы исполнить самое необходимое», — пояснил Олейников.

Он также отметил, что с 2013 года Минобороны РФ подписало более 180 приказов о передаче объектов инфраструктуры военных городков области, еще по 60 объектам идут переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова, в 2016 году региону предстоит отремонтировать ряд коммунальных объектов в военных городках области, на что будет выделено около 2 миллиардов рублей. «В 2016 году из бюджета Московской области субсидировано 2 миллиарда рублей. Будут отремонтированы 18 водозаборных узлов, 12 очистных сооружений, шесть канализационных коллекторов, 27 километров теплосетей, около 40 километров сетей горячего и холодного водоснабжения», — пояснил Пестов.