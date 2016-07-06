Белгород, 6 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Белгородского областного суда признала приговор суда в отношении имама Файзуллы Исмаилова и не удовлетворила апелляционные жалобы осужденного и его адвоката, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Исмаилов 10 мая за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

В декабре 2015 года в молельном доме белгородской общины мусульман «Мир и созидание» прошел обыск. В помещении были найдены два пистолета «ТТ», наган, три патрона, ручная осколочная граната Ф-1, унифицированный запал для ручных гранат модернизированный УЗРГМ 2, тротил массой 737,3 грамма. Следствие сочло, что хранилище принадлежало имаму. Его 13 декабря поместили под арест. Сам священнослужитель вину отрицал, говорил, что никогда не держал в руках оружие, не служил в армии из-за проблем со здоровьем, а в его вере запрещается приносит оружие в молельный дом. Адвокат пытался обжаловать меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья подсудимого, однако суд пересмотреть это решение отказался. Все заседания по проходили в закрытом режиме «для обеспечения безопасности участников».

Сначала имама оштрафовали на 4,5 тыс. рублей за распространение экстремистской религиозной литературы: в молельном помещении в общем доступе хранились восемь книг, включенных в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. Подсудимый также обжаловал решение в Белгородском областном суде, но жалобу не удовлетворили.

10 мая суд признал имама виновным по статьям «Незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Защита осужденного также обжаловала это решение.