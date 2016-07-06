Тбилиси, 6 июля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри находится с официальным визитом в Грузии, чтобы подтвердить обязательства Вашингтона по безопасности страны Закавказья, передает Associated Press.

Crystal Abbott Флаги Грузии и США на совместных учениях

Сегодня Керри в Тбилиси провел переговоры с высокопоставленными официальными лицами Грузии и готовится подписать новое соглашение о военном сотрудничестве и кооперации по вопросам безопасности. В рамках договора планируются поддержка США в подготовке грузинских сил безопасности и поставки оборудования для защиты границ.

«Очевидно, у нас есть большое уважение к вашим пожеланиям как страны, способной смотреть на Запад и взаимодействовать с Западом без наказания, без возмездия», — заявил Керри на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и членами его кабинета.

Аналогичный визит американский дипломат совершит и в Киев, откуда он отправится на саммит НАТО в Варшаве.

«Россия может принять из этого любые месседжи, которые она хочет, но это, очевидно, месседж поддержки и заверения в ее (Грузии) евроатлантических устремлениях», — на правах анонимности пояснил сопровождающий Керри чиновник.