Чита, 6 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о назначении с 6 июля временно исполняющим обязанности министра социальной защиты населения края Андрея Федотова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. Его полномочия установлены на срок полномочий врио губернатора Забайкальского края.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Справка ИА REGNUM

Андрей Федотов родился 27 января 1967 в городе Балей Читинской области. В 1984 году поступил в Читинский государственный медицинский институт. С 1987 года работал медбратом областной клинической больницы, с 1990 по 1991 годы — врач-интерн областной клинической больницы, с 1991 по 1996 годы — врач-хирург Борзинской центральной районной больницы. С 1996 по 1999 годы — заместитель главного врача по медобеспечению населения, с 1999 по 2009 годы — главный врач Борзинской ЦРБ.

В 2003 году окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Муниципальное управление». В 2009 году назначен главой администрации Борзинского района. С 2012 по 2013 годы — руководитель администрации Борзинского района. В 2013 году уволен по истечении срока трудового договора, с 2013 года — ио главного врача Борзинской ЦРБ, с 2014 года — главный врач Борзинской ЦРБ. Заслуженный работник Читинской области.