Додома, 6 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Правительство Танзании вновь призывает бизнесменов внимательно относиться к закону о выдаче квитанций при совершении финансовой сделки. Двое предпринимателей уже попали под суд, сообщает газета Mtanzania.

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Двое танзанийских предпринимателей были вчера осуждены за отсутствие квитанций при совершении финансовых сделок. По закону бизнесменам грозил трехлетний срок лишения свободы или штраф 1,5 млн шиллингов (684 USD).

Предприниматели Мустафа Адамжее и Яхая Обенг были задержаны в марте этого года сотрудниками налогового управления Танзании.

Представших перед судом призвали признать свою вину и получить смягченное наказание в виде штрафа.

В тоже время налоговые проверки продолжаются по всей Танзании. В ходе таких рейдов государство ожидает вычислить всех торговцев, которые уклоняются от уплаты налогов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время обсуждения законопроекта комитеты сочли наказания за отсутствие квитанций о совершении сделки слишком суровыми и предлагали уменьшить сумму штрафа, по крайней мере, до 30 тыс. шиллингов (13,7 USD), а срок тюремного заключения, по их мнению, не должен был превышать 6 месяцев.