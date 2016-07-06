Симферополь, 6 июля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. По итогам конкурса молодых исполнителей, прошедшем на Всероссийском образовательном форуме «Таврида на Бокальской косе» в Крыму, победил коллектив победил коллектив коллектива Traditional Groove Foundation «Щавель» «Щавель», однако кто именно поедет на «Новую Волну» в следующем году, музыкальный продюсер Игорь Крутой обещал решить позже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Анри Матисс. Музыка. 1910

«Мы действительно кого-то возьмем в полуфинал. Здесь составим список, я возьму его в Москву, а уже в Москве будем рассматривать на предмет того, кто поедет на финал в следующем году, в этом состав уже укомплектован», — сказал Крутой.

Открытое прослушивание среди участников форума «Таврида» провели Игорь Крутой, Валерия и Иосиф Пригожин.

«Все абсолютно реально. Коллектив, который ярко показал себя здесь в прошлом году — группа «Нева» — участвует в этом году в конкурсе «Новая волна», — сказала участникам прослушивания певица Валерия.

В полуфинал конкурса вышли коллективы и исполнители: Traditional Groove Foundation «Щавель» и Карен Ненашев (Санкт-Петербург, Оренбург), Борис Бобович (Севастополь), Наконечный и SKA Piter Band (Санкт-Петербург), группа «Доброе кино» (Красноярск), Стас Море (Тула), Малика Разакова (Казань), Юрий Мещеряков (Бийск). Лучшем исполнителем жюри признало коллектив Traditional Groove Foundation «Щавель».

«Очень интересный концерт! — поделилась впечатлениями от открытого прослушивания в «Тавриде» Валерия. — Так редко бывает, когда слушаешь исполнителей и запоминаешь все номера. Я вот просматриваю заметки и помню каждый номер, а это говорит о многом! Спасибо за позитивные, мажорные песни, которых так не хватает сегодня. Здесь мы напитались позитивом и радостью, и не хочется выходить из этого состояния!»

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Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится с 2002 года. В 2015 году организаторы конкурса перенесли его из Юрмалы в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Крыму стартовал Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бокальской косе», участниками которого станут порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Участниками первой смены форума стали молодые композиторы, музыканты и хореографы.

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