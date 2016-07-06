Тбилиси, 6 июля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Власти США приветствуют решение сирийской правительственной армии прекратить огонь на всей территории Арабской республики на 72 часа. Об этом сегодня, 6 июля, заявил журналистам государственный секретарь США Джон Керри, находясь в Тбилиси (Грузия).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рожки

Керри подчеркнул, что Вашингтон приветствует решение Дамаска объявить перемирие на три дня из-за религиозного праздника. «Надеюсь, что это решение будут уважать все стороны», — отметил государственный секретарь.

Глава американского внешнеполитического ведомства лицемерно заявил, что власти его страны будут прикладывать все усилия, чтобы режим прекращения огня принял «долгосрочный, реальный характер».

Напомним, режим прекращения огня на 72 часа был введен на всей территории Сирии сегодня 6 июля в связи с праздником Ид аль-Фитр. В коммюнике командования ВС Сирии сказано: «Режим прекращения огня вступит в силу 6 июля и будет действовать до полуночи 9 июля».