Додома, 6 июля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Правительство Норвегии подписало соглашение о предоставлении Танзании 4,3 млрд шиллингов (около 2 млн USD) для подготовки женщин инженеров-строителей, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

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Поддержка будет оказана студенткам, закончившим колледж по данному направлению, но не получившим специальной регистрации в Инженерном комитете из-за отсутствия практики.

Выступая на церемонии подписания соглашения, состоявшейся в Дар-эс-Саламе, заместитель министра транспорта и связи Эдвин Нгоньяни заявил, что сделка будет способствовать увеличению числа женщин с профессией инженер-строитель. Он отметил, что это уже второй этап программы. Первый раз студенты-инженеры получили такую возможность в 2003 году.

Многие женщины (около 300), уже воспользовавшиеся программой, прошли практику и получили необходимые документы для работы, выданные Инженерным комитетом.

Посол Норвегии в Танзании Ханне-Мари Каарстад отметила, что инженерия — это область, которая долгое время была доступна исключительно мужчинам, не только в Танзании, но и по всему миру, включая Норвегию.

Она подчеркнула, что появление в этой области женщин, которые имеют большой потенциал, должно помочь в поиске ответов на ключевые вопросы.