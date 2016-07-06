Рига, 6 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Ежегодно Латвийский университет и Рижский университет им. Страдиня выпускают около 300 врачей, при этом только около 200 из них могут получить специализацию, в связи с тем, что не предусмотрены места резидентуры, заявил глава Ассоциации некоммерческих медицинских учреждений Марис Ревалдс, сообщает Латвийское радио 4.

Jirka Matousek Студенты ВУЗа

По словам Ревалдса, основная причина такой диспропорции — «банальная тупость людей, ответственных в Латвии за медицинскую отрасль».

«Наши вузы — у нас их два — заканчивают где-то 270 врачей, не имеющих специальности. Мест на резидентуру для получения специальности — 180. Понимаете? То есть, около сотни врачей мы выталкиваем из страны, сразу! У них нет никаких возможностей пройти резидентуру. И это при наших-то проблемах! Зачем тогда вообще их подготавливать? […] Эта проблема существует годами, и она аккумулируется — ведь на резидентуру претендуют не только недавно закончившие вуз, но и те, кто решил не уезжать. […] Германия, например, смеется — страна, имеющая кучу проблем, ежегодно готовит сотню врачей на экспорт. Там все радуются — вот, мол, полуфабрикаты приехали! Сейчас доучим, и — на рынок труда. Это даже не проблема, это тупость. Кому в голову может прийти такая пропорция — производить 300 врачей и предоставлять 200 мест для резидентуры?!», — недоумевает специалист.

Впрочем, проблема рождается и из другого обстоятельства тоже. Ревалдс пояснил, что фактически в Латвии существует некая врачебная мафия, крайне незаинтересованная в появлении специалистов-конкурентов.

«Сами врачи тоже этот рынок регулируют. Есть профессиональные ассоциации, и сидящие в них врачи заинтересованы в отсутствии конкурентов. Поэтому они не предлагают достаточных мест резидентуры — одно-два места в год! Чем меньше врачей в этой специальности, тем у них выше зарплата в частном секторе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии, последние 5−8 лет, существует нехватка медицинских специалистов. Всего в стране не хватает около 2 000 тысяч врачей. Общий объем медсестер в Латвии снизился в два раза, а объем врачей за последние годы снизился на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

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