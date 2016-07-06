Минск, 6 июля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Процедура налогообложения в Белоруссии должна быть максимально комфортной для бизнеса, но при этом гарантировать реализацию законных интересов государства. Об этом заявил Александр Лукашенко 6 июля на рабочей встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

«Хотел бы от вас услышать о проблемах. Что нам нужно сделать, чтобы было и предпринимателям удобно, производственникам, — тем, кто платит налоги, и чтобы государство при этом излишне не давило на них, но, тем не менее, ничего не теряло в этом плане. Получало то, что должно получать, что существует во всех государствах», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Руководитель постсоветской республики обратил внимание, что налоговые органы переживают своего рода переломный этап в вопросах совершенствования системы налогообложения и администрирования. «Что сделано, особенно если брать во внимание информатизацию? Мы договаривались о том, что в этом плане будет сделано немало в вашем ведомстве», — отметил Лукашенко.

Сообщается, что основной темой доклада министра по налогам и сборам была эффективность внедрённых электронных систем контроля, а также реализация с 1 июля механизма электронных счетов-фактур для плательщиков НДС. Наливайко доложил об эффективности соответствующих систем, повышении собираемости платежей, снижении количества проверок, информирует пресс-служба.

«Данный тренд будет продолжен. Наша основная задача — обеспечить добросовестным субъектам хозяйствования бесконтактное взаимодействие с налоговой службой при минимуме проверок. Если аналитические системы не показывают никаких рисков, проверок может не быть в принципе», — отметил Наливайко по итогам доклада.

Министр добавил, что одним из важных направлений также является обеспечение стабильности в налоговой сфере с точки зрения неизменности налогов и налоговых ставок. Работа в этом вопросе будет продолжена с учетом экономической ситуации, заявил он.