Мурманск, 6 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Реальная заработная плата и реальные доходы населения в Мурманской области снова снизились, по сравнению с прошлым годом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции мурманского отделения партии «КПРФ» заявил заместитель председателя Мурманской областной Думы Павел Сажинов

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

«Сегодня заработная плата в области у нас выросла только благодаря предприятиям, которые работают на экспорт, — заявил Сажинов. — У бюджетников индексация ниже уровня инфляции, благодаря рыбникам — у них там на 25 процентов зарплата поднята, в горной промышленности на 21 с лишним процент подняли зарплату, и за счёт этого выросла заработная плата в целом по области. Но фактически у большинства населения заработная плата осталась на уровне прошлого года, а у некоторых даже ниже, чем в прошлом году».

Тем не менее, по данным регионального Минэкономразвития, в Мурманской области растут зарплаты и у представителей бюджетной сферы.

Так, например, среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе-феврале текущего года составила 39 964 рубля, что на 3,5% больше чем в соответствующем периоде 2015 года. Как сообщало ИА REGNUM, среди организаций социального блока оплата труда в сфере культуры и спорта увеличилась на 7%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 6,3%, образования — на 5,8%.

Напомним, в прошлом году высокий уровень инфляции привёл к снижению реальных доходов населения Мурманской области. Об этом, выступая с итоговым докладом, заявила губернатор Марина Ковтун. Она же напомнила, что в 2015 году Мурманская область в числе немногих регионов смогла проиндексировать зарплату бюджетникам — на 5,5%.