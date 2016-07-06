Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Из-за непогоды произошло подтопление моста в исторической части Старо-Паново в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В настоящее время движение транспорта по переправе остановлено. Об этом сегодня, 6 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

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Сообщение о ЧП поступило в 13:00. Местные жители сообщили о том, что река Дудергофка вышла из берегов, в результате чего не оказалось возможным движение транспорта в обоих направлениях.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено, так как рядом есть новый строящийся мост, по которому возможно движение пешеходов, для автотранспорта имеются пути объезда», — заверили спасатели. В настоящее время ведутся работы по обеспечению пропуска воды вне моста: подготовка траншеи и прокладка дополнительных водопропускных труб.

По данным ГУ МЧС, на месте находятся представители администрации и комитета по развитию транспортной инфраструктуры. К ликвидации последствий происшествия привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Напомним, штормовой ветер повалил в Санкт-Петербурге более 150 деревьев, повредил кровлю жилого дома и многочисленные металлические конструкции, а также заблокировал круизным лайнерам вход и выход в портах города.

Кроме того, как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, из-за дождей и штормового ветра временно приостановили разводку мостов через Большую и Малую Неву, а также запретили ночное движение по рекам города.

Ненастье царит и в соседнем регионе. Так, в Ленинградской области недавно закончились работы по восстановлению дороги в Лужском районе, которую размыло дождем. В Киришском районе области оказались подтоплены садоводства. В Шлиссельбурге удара стихии минувшей ночью не выдержала кровля магазина «Пятерочка». Также до недавнего времени около 6 тысяч жителей в 17-ти населенных пунктах оставались без света.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на 5 и 6 июля. По прогнозам синоптиков, сегодня продолжит лить сильный дождь, порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.