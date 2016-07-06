Нижний Новгород, 6 июля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области, а 5 месяцев похищено электроэнергии на 5,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за этот период был выявлен 931 факт хищения электроэнергии.

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По данным энергетиков, число обнаруженных нарушений складывается из 291 случая бездоговорного потребления и 640 случаев безучетного потребления электроэнергии. Незаконное потребление электроэнергии, привело к росту потерь в объеме 10,4 млн кВт.ч.

Как сообщалось, в 2015 году сотрудниками «Нижновэнерго» выявлено 1965 фактов хищения электроэнергии. Из общего числа обнаруженных нарушений 429 составили случаи бездоговорного потребления электроэнергии и 1536 безучетного потребления на общий объем 18,4 млн кВт.ч.