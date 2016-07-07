Чебоксары, 7 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Период предвыборной кампании в крупных городах Чувашии сопровождается отставкой градоначальников. Ранее во втором по значимости городе — Новочебоксарске досрочно и со скандалом ушёл с должности очередной сити-менеджер Олег Бирюков, демарш которого закончился уголовным делом. Теперь неожиданно в отставку попросился очередной сити-менеджер аутсайдерской Шумерли Александр Зиновьев: он получил должность в прошлом году и тоже перед стартом агитационной кампании. Однако уволиться ему не дали, кадровый передел завершился отставкой главы Шумерли Асхата Махмутова. Череда отставок в выборный период, которые допускает руководство Чувашии (а может, и провоцирует), свидетельствует о слабости государственного управления и вызывает много вопросов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru 2015 год. Александр Зиновьев и Сергей Яргунин

Олег Бирюков добровольно попросился в отставку в апреле, за полгода до истечения сроков полномочий. Местные СМИ сообщали, что бывший сити-менеджер намерен участвовать в новом конкурсе и вернуться на прежнюю должность. Сам Бирюков в одном из интервью заявил, что его действия согласованы с руководством Чувашии — в ответ глава республики Михаил Игнатьев дважды выступил с опровержением, заявив, что это «полный бред». Через полтора месяца на Бирюкова завели уголовное дело, а кресло сити-менеджера занял бывший замглавы администрации Игорь Калиниченко.

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В июне кадровый скандал разразился в Шумерле — самом проблемном муниципалитете республики с точки зрения ЖКХ: здесь ежегодно растут и без того многомиллионные долги за энергоресуры, а сменяющиеся градоначальники зачастую покидают пост с уголовными делами. В июле 2015 года, за 2,5 месяца до выборов, на должность сити-менеджера был назначен бывший военный Александр Зиновьев. Проработав почти год, он попросился в отставку — и снова накануне выборов.

Заявление о сложении полномочий по собственному желанию было подано 20 июня с просьбой уволить с 23 июня. 22 июня Александр Зиновьев подаёт новое заявление — уже об отзыве прошения об увольнении. Оба заявления так и остались бы за публичным занавесом, но 28 июня глава Шумерли Асхат Махмутов неожиданно подписывает распоряжение о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера Александра Зиновьева, сообщил ИА REGNUM заместитель Шумерлинского межрайонного прокурора Николай Ксенофонтов.

Прокуратура подала протест, требуя отменить распоряжение и восстановить Зиновьева в должности, что и происходит 1 июля. В тот же день заявление об увольнении подаёт уже Асхат Махмутов, а 4 июля на внеочередном заседании городских депутатов Шумерли коллеги единогласно отправляют его в отставку «по собственному желанию». Освободившееся место главы города тут же занимает школьный директор Сергей Яргунин, который в 2010—2015 годах уже возглавлял депутатский корпус Шумерли, и именно он подписывал контракт с Александром Зиновьевым после избрания его на должность сити-менеджера.

По словам Николая Ксенофонтова, Асхат Махмутов, принимая данное распоряжение, нарушил нормы Трудового кодекса РФ и Устава города Шумерли в части процедуры отставки сити-менеджера: решение должен принимать депутатский корпус. «Нарушение трудовых прав налицо», — сказал представитель Шумерлинской межрайонной прокуратуры.

Между тем наблюдатели отмечают, что в Шумерле — раскол элит, а новому градоначальнику Александру Зиновьеву пока так и не удалось консолидировать общество, решить конфликты внутри элиты, сработаться в целом с депутатским корпусом и с Асхатом Махмутовым в частности. «Город гудит», — говорят местные руководители.

Отметим, что с 2010 года, с приходом к власти главы Чувашии Михаила Игнатьева, в Новочебоксарске сменилось уже три сити-менеджера. Но безоговорочным рекордсменом по отставкам является Шумерля: с 2010 года городом успели порулить пять человек — каждый по году или около того. До прихода в Шумерлю Александра Зиновьева с должности добровольно и досрочно ушла Любовь Дмитриева, ранее 35 лет проработавшая в правоохранительных органах. Она сменила в должности Сергея Новичкова, который, по официальной версии, также добровольно ушёл в отставку. Тогда говорили, что мэр безуспешно пытался отозвать заявление об увольнении. Его предшественник, Андрей Броницын, также ушёл добровольно и также после года работы, а затем на него завели уголовное дело. В 2015 году он даже подал документы в качестве кандидата на пост главы Чувашии. Броницын сменил на посту Алексея Зименкова, который покинул должность с уголовным делом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии в сентябре 2015 года Шумерля заняла последнее место по уровню поддержки Михаила Игнатьева, показав самый высокий уровень протеста и минимальную явку по республике (38,41%). За Михаила Игнатьева здесь проголосовали 48,53% избирателей, что стало минимальным показателем среди муниципалитетов (в целом по республике Игнатьев получил 65,54% голосов). Коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Олег Николаев получили в Шумерле почти одинаковое число голосов — соответственно 20,7% и 20,89%. Новочебоксарск вошёл в тройку самых протестно голосующих муниципалитетов, уступив Шумерле и Канашу: за Михаила Игнатьева здесь проголосовали 50,73% избирателей, явка составила 42,21% — ниже активность избирателей была только в Шумерле.

Отметим, что в Канаше в прошлом году после выборов сменился сити-менеджер. Людмила Иванова досрочно и добровольно ушла с поста главы администрации, проработав немногим более года. Предыдущий руководитель Родион Мясников попал под уголовное преследование. Вакантное место занял Владислав Софронов.

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