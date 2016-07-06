«Рубль: ставка на укрепление»
Москва, 6 июля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Сегодня ряд участников рынка заявили, что российский рубль может потерять 5−15% из-за дефицитного бюджета и снижения нефтяных цен. Однако, как заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, стоит сделать ставку на укрепление рубля.
«Ожидается, что цены на нефть в конце года составят $60−65, себестоимость американского сланца — $55. Плюс на фоне геополитических проблем Европы доллар, вероятно, будет укрепляться против евро. Слишком дорогой доллар не нужен, прежде всего, самим США, а значит, вероятность повышения ставки Федрезервом сейчас ниже, чем до референдума по Brexit. Недавно ЦБ РФ заявил, что не собирается скупать валюту с рынка с целью пополнения резервов. Старый таргет в $500 млрд отложен, скорее всего, в долгий ящик. Бюджетный дефицит будет покрыт приватизационными сделками, Индия и Китай уже заявили о желании принять участие в приватизации «Роснефти», — сказал эксперт.
По его словам, «в конце года ожидается ослабление антироссийских санкций, что должно привлечь на российский рынок акций горячий спекулятивный капитал. Рынок всегда покупает на ожиданиях и продает на событии. Спрос на российские акции автоматически означает спрос на рубль».
«В рамках данного базового сценария ожидается курс доллара — 55−60 рублей на конец года. Рисков, которые могут помешать реализации данного сценария, два. Обострение военной ситуации на Востоке Украины и новый конфликт России с Западом — по информации из деловых кругов, в августе официальный Киев может снова попытаться решить вопрос военным способом. Второй риск — повторение ситуации 2008 года с Lehman Brothers. На этот раз банкротство может ожидать одну или сразу несколько крупных немецких или итальянских финансовых компаний. Оба риска серьезны, однако вероятность их реализации менее 25% и, соответственно, не рассматривается в рамках базового сценария», — высказал свое мнение Разуваев.
«Хотя, конечно, в шутке о том, что оптимист учит английский, пессимист —китайский, а реалист — автомат Калашникова, есть только доля шутки. Политика в современном мире доминирует над экономическим здравым смыслом», — резюмировал эксперт.