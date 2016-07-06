Москва, 6 июля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Сегодня ряд участников рынка заявили, что российский рубль может потерять 5−15% из-за дефицитного бюджета и снижения нефтяных цен. Однако, как заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, стоит сделать ставку на укрепление рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Ожидается, что цены на нефть в конце года составят $60−65, себестоимость американского сланца — $55. Плюс на фоне геополитических проблем Европы доллар, вероятно, будет укрепляться против евро. Слишком дорогой доллар не нужен, прежде всего, самим США, а значит, вероятность повышения ставки Федрезервом сейчас ниже, чем до референдума по Brexit. Недавно ЦБ РФ заявил, что не собирается скупать валюту с рынка с целью пополнения резервов. Старый таргет в $500 млрд отложен, скорее всего, в долгий ящик. Бюджетный дефицит будет покрыт приватизационными сделками, Индия и Китай уже заявили о желании принять участие в приватизации «Роснефти», — сказал эксперт.

По его словам, «в конце года ожидается ослабление антироссийских санкций, что должно привлечь на российский рынок акций горячий спекулятивный капитал. Рынок всегда покупает на ожиданиях и продает на событии. Спрос на российские акции автоматически означает спрос на рубль».

«В рамках данного базового сценария ожидается курс доллара — 55−60 рублей на конец года. Рисков, которые могут помешать реализации данного сценария, два. Обострение военной ситуации на Востоке Украины и новый конфликт России с Западом — по информации из деловых кругов, в августе официальный Киев может снова попытаться решить вопрос военным способом. Второй риск — повторение ситуации 2008 года с Lehman Brothers. На этот раз банкротство может ожидать одну или сразу несколько крупных немецких или итальянских финансовых компаний. Оба риска серьезны, однако вероятность их реализации менее 25% и, соответственно, не рассматривается в рамках базового сценария», — высказал свое мнение Разуваев.

«Хотя, конечно, в шутке о том, что оптимист учит английский, пессимист —китайский, а реалист — автомат Калашникова, есть только доля шутки. Политика в современном мире доминирует над экономическим здравым смыслом», — резюмировал эксперт.