Москва, 6 июля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В Москве сообщили об улучшении безопасности на дорогах. С начала 2016 года число ДТП сократилось на 37%, а количеств пострадавших — на 17%. Как заявил на пресс-конференции руководитель ГКУ «Центра организации дорожногот движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев, снижению аварийности на дорогах способствовала работа системы фото и видеофиксации. По его словам, в городе дополнительно установят 500 дорожных камер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На дорогах

Юрьев подчеркнул, что всего в столице размещено 900 камер, при этом порядка 25% из них — муляжи, где именно установлены камеры-обманки не уточняется.

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Согласно планам ведомства, необходимо обеспечить комфортное передвижение для москвичей. Глава ЦОДД отметил, что приоритет отдается общественному транспорту: в салонах автобусов установлены камеры видеофиксации. «Мы должны обеспечить людям комфортное перемещение на автобусах и трамваях, ведь они перевозят большее количество пассажиров. Для нас это вторая по значению задача после обеспечения безопасности», — заметил руководитель ГКУ ЦОДД.

Также ведется установка новых дорожных знаков, модернизация пешеходных переходов и установка на них подсветки, а в очагах аваийности проводят работы по установке светофоров и средств видеофиксации. «Очень важная для нас тема — 34 передвижных комплекса видеофиксации. Благодаря коллегам из ГИБДД мы отработали места установки, способ применения», — пояснил Юрьев.

Среди нарушений правил дорожного движения в Москве, которые фиксируются камерами видеонаблюдения — поворот не из того ряда, превышение скорости, проезд на красный свет, тонировка стекол, предоставление преимущества машинам скорой помощи, отметил на пресс-конференции замглавы управления ГИБДД ГУ МВД России по столицеЕвгений Ефремов. «ГАИ работает точечно», — заявил он.

Напомним, согласно статистике ГИБДД, в период с января по июль 2014 года в Москве произошло 6260 аварий, в тот же период 2015 года — 5601 авария. В 2016 году в период с января по май произошло 3460 ДТП.

Как заявила ранее заместителя руководителя ЦОДД Александра Полякова, совершенствование организации дорожного движения будет продолжаться.

«Москва впервые за много лет переломила тренд по увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. За первые восемь месяцев 2015 года произошло на 40% меньше ДТП, чем в том же периоде 2014 года. Основная причина снижения количества аварий в том, что в конце 2014 года начали реализовывать большую часть комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) — в пределах ТТК и на вылетных магистралях», — сообщили ранее в пресс-службе ЦОДД.

Отметим, что в Москве планируют выделить специальные территории для стритрейсеров.