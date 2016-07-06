Киев, 6 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал представителей двух фракций Верховной рады Украины разблокировать работу парламента и принять решения, которые позволят перечислить в государственный бюджет 78 млрд. грн. и обеспечить осуществление социальных выплат гражданам.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

Об этом он заявил на заседании правительства 6 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Верховная Рада прекратила свою работу 5 июля, блокаду парламента устроили представители фракций Олега Ляшко и Юлии Тимошенко, требуя отменить повышение тарифов на горячую воду и отопление с 1 июля.

«Сейчас мы видим, что работу украинского парламента заблокировали две фракции… Я хочу обратиться сегодня ко всем депутатам Верховной рады Украины и, в частности, ко двум фракциям украинского парламента с огромной просьбой: разблокировать работу и принять по крайней мере два решения. Первое решение — это принять решение о Наблюдательном совете Национального банка Украины по квоте самой Верховной рады Украины», — заявил Гройсман.

По его словам, после того, как Верховная рада примет соответствующее решение, Национальный банк предоставит отчет Наблюдательному совету, который будет проголосован и утвержден и Наблюдательный совет НБУ перечислит в государственный бюджет 38 млрд. грн. «на выплату заработных плат, пенсий, лекарств, энергоносителей».

«Если парламент этого не сделает, к большому сожалению, будут под угрозой социальные выплаты, и именно по вине тех, кто блокирует работу Верховной Рады Украины», — подчеркнул премьер.

Второе решение, которое должно быть принято, — принятие законодательства, которое позволит вернуть арестованы 1,5 млрд. долларов, добытых преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками.

«Вторая позиция — 1,5 млрд. долларов есть на арестованных на счетах. Эти средства были украдены у украинских граждан. Очень простое есть предложение и просьба: примите, пожалуйста, необходимое законодательство, чтобы эти средства незамедлительно были направлены в Государственный бюджет», — попросил Гройсман.

«В руках украинского парламента наполнение бюджета на 78 миллиардов гривен. Поэтому у меня огромная просьба это сделать — принять решение», — резюмировал глава правительства Украины.