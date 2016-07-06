Киров, 6 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Кировской области леса от пожаров будут защищать с помощью детских рисунков. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Минлесхозе, в области подведены итоги конкурса детского рисунка «Лес — наша жизнь».

лесдушароссии.рф Детский рисунок

На конкурс были представлены 697 работ из 28 районов Кировской области и Кирова. Наиболее активными стали воспитанники и учащиеся образовательных учреждений Омутнинского, Вятскополянского, Арбажского и Яранского районов.

Конкурс прошёл по трём возрастным категориям: с 7 до 10, с 11 до 14 и с 15 до 17 лет. Учитывая рекордное количество работ, министерство лесного хозяйства приняло решение выделить четыре дополнительные номинации: «За мастерство», «За идейный замысел», «Профессия — лесовод» и «Малыши про лес».

Победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки. Лучшие работы будут использованы для изготовления макетов противопожарных и лесозащитных аншлагов, размещаемых на территории региона.