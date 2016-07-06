Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Лужском районе Ленинградской области между деревней Ретюнь и поселком Волошово размыло песочный грунт и обвалилось асфальтовое покрытие, в Кировском районе подтопило садоводства, и еще в нескольких районах региона произошло аварийное отключение электроснабжения. О таких последствиях шквального ветра с дождем сообщили сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленобласти.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

В размыв дороги в Лужском районе минувшей ночью угодил автомобиль, никто не пострадал. На место размыва в 1:20 прибыла оперативная группа администрации Лужского муниципального района, сотрудники ДПС и оперативная служба ДРСУ.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, в настоящее время дорожное покрытие уже восстановлено, происходит укрепление дорожного грунта.

Также накануне в 20:50 в ГУ МЧС по Ленобласти поступило сообщение о подтоплении садоводств в массиве Славянка, расположенном на территории Мгинского городского поселения Кировского района Ленобласти.

На место происшествия выезжали председатель СНТ «Мишкино», администрация Мгинского городского поселения, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Работы по устранению последствий подтопления ведут сами садоводства. По инициативе местной администрации туда направили экскаватор. Дома не пострадали. Причиной подтопления стали дожди и произведенная не должным образом очистка канав», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кировского района.

Кроме того, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти, из-за шторма около 6 тысяч жителей в 17 населенных пунктах остались без электроэнергии. Так, без света оставались жители в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района, Ропшинском, Пениковском и Горбунковском поселениях Ломоносовского района, поселках Остров и Железнодорожный Выборгского района. Населенные пункты подключаются по мере восстановления повреждений на объектах энергетики. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме, заверили в пресс-службе областного правительства.

Напомним также, сегодня также появилась информация о рухнувшей кровле магазина «Пятерочка» в городе Шлиссельбург Ленобласти. Жертв в результате происшествия не оказалось, так как обрушение произошло в ночное время суток.