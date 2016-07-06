Краснодар, 6 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае все муниципалитеты должны отчитаться о готовности к осенне-зимнему периоду до начала октября. Такое поручение губернатор региона Вениамин Кондратьев озвучил на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса края, которое прошло в Кропоткине. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 6 июля, план-график мероприятий в рамках подготовки к зиме уже утвержден и доведен до всех глав муниципальных образований края. Проверять его исполнение на местах в течение двух месяцев будет специальная межведомственная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Как проинформировал заместитель главы региона Андрей Алексеенко, в этом году на организацию предстоящего отопительного сезона запланировано более четырех миллиардов рублей.

Был затронут на совещании и вопрос задолженности предприятий и населения края за энергоносители. Так, на сегодня долг за природный газ составляет 4,5 млрд рублей, при этом больше половины приходится на теплоснабжающие организации. За теплоэнергию предприятия и население края должны 2,2 млрд рублей, за электричество — 3 млрд рублей.

Замглавы отметил, что почти треть долга за электроэнергию значится за «Югводоканалом» — частной организацией, у которой арестованы все счета. Договор с компанией в стадии расторжения.

Также на заседании обсудили исполнение поручения руководителя края модернизировать минимум на 5% коммунальную инфраструктуру в каждом районе. Лучше всего в этом вопросе продвигаются Краснодар, Выселковский и Гулькевичский районы, среди отстающих — Сочи, Горячий Ключ и Темрюкский район.

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Как сообщало ИА REGNUM, отопительный период 2015−2015 годов в Краснодаре для объектов социальной сферы, в связи со значительным похолоданием, начался с 8 октября. В дома тепло начало поступать с 13 октября. Отключили отопление в домах краснодарцев 11 апреля. Без аварий в зимний период в кубанской столице не обошлось.