Мурманск, 6 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Жители мурманской Териберки, несмотря на очевидные лишения, вынуждены оплачивать коммунальные услуги, стоимость которых в полтора раза выше московских. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции мурманского отделения партии «КПРФ» заявил заместитель председателя Мурманской областной Думы Павел Сажинов.

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«У нас сегодня очень сложная ситуация будет складываться в жилищно-коммунальной сфере, — отметил депутат. — Много раз обращались к этому вопросу и на заседаниях Думы, но кардинально эти вопросы так и не были ни разу поставлены».

По словам Сажинова, «самые главные платежи в Заполярье — это платежи за тепло».

«В Мурманской области сегодня, в Териберке, за тепло платят в полтора раза больше, чем в Москве, — сообщил депутат. —Териберка стала у нас новой туристической Меккой, но я думаю, что люди от этого вряд ли получают какие-то положительные эмоции, учитывая, квартира в Териберке не всегда по-хорошему отапливается, жители не имеют горячей воды и холодная вода не всегда регулярно поступает, и электричество зачастую с перебоями подаётся. А платежи значительно выше, чем в Москве. Вот этот вопрос станет больным».

Как сообщало ИА REGNUM, жилищно-коммунальное хозяйство — сфера, к представителям которой у северян немало вопросов. В настоящий момент общая задолженность северян перед ресурсоснабжающими организациями Мурманской области составляет порядка 7 млрд рублей.

Добавим, многие узнали о мурманском селе Териберка после премьеры картины Андрея Звягинцева «Левиафан». В прошлом году на берегу Баренцева моря проходил фестиваль «Териберка. Новая жизнь»: организаторы представили гастрономические возможности села, провели общественный форум по развитию малого предпринимательства и так далее. Инициаторами проведения фестиваля стали бизнесмены из Москвы. По мнению предпринимателей, Териберка — уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.