Киев, 6 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Киев передал Папе Римскому Франциску списки украинских «заложников», которые удерживаются в отдельных регионах Донбасса и в Российской Федерации. Об этом сообщила 6 июля первый заместитель главы Рады, представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

«Мы действительно стучим во все двери и ищем все пути для освобождения заложников… Сегодня глава администрации президента Украины Борис Ложкин по поручению президента передал в Ватикане Папе Римскому списки украинских заложников, тех, которых удерживают на оккупированном Донбассе и в тюрьмах РФ. Мы ищем все пути освобождения, все возможные варианты поиска компромисса для того, чтобы украинцы были на свободе. В списке — все те, за кого боремся в рамках минской группы в сотрудничестве с СБУ», — информирует Геращенко.

Кроме того, 5 июля пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил об освобождении из плена ДНР украинского полковника ВСУ Ивана Безъязыкова. По его словам, об этом президенту Петру Порошенко доложил глава СБУ Василий Грицак.

«Председатель СБУ только что доложил президенту об освобождении полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, который находился в плену с августа 2014 года», — написал Цеголко.

В Киеве сообщают, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры с ДНР и ЛНР об обмене 113 украинцев, которые удерживаются в плену.