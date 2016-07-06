Тюмень, 6 июля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В тюменском Ишиме вынесен приговор по делу об обналичивании сертификатов на материнский капитал в сумме более 5,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Александр Дейнека. Мать. 1932

За мошеничество и покушении на него прозвучал приговор против 38-летней Людмилы Тютневой, 26-летней Ольги Мясниковой, 24-летней Натальи Григорьевой, а также четырех жительниц Ишимского района: 23-летней Марины Тарасенко, 42-летней Ольги Коробейниковой, 33-летней Натальи Эминовой и 27-летней Дарьи Валенцовой.

Как следует из материалов уголовного дела, весной 2014 года жительница города Ишима Тютнева решила заняться обналичиванием сертификата на материнский капитал, который она получила в октябре 2013 года в связи с рождением третьего ребенка. В период с апреля по декабрь 2014 года она предъявила сертификат в три разные микрофинансовые организации и получила там три ипотечных займа — каждый в размере более 400 тыс. рублей — на приобретение трех домов в деревнях Ишимского района, в которых проживать не намеревалась. При этом стоимость покупаемого жилья Тютневой завышалась. Микрофинансовые организации перечисляли деньги на счет дамы, которая отдавала продавцам фактическую стоимость дома в пределах 120−200 тыс. рублей, а оставшуюся сумму забирала себе. При этом, как установил суд, она не собиралась погашать ипотечные займы.

Осенью 2014 года Тютнева в преступную деятельность вовлекла Мясникову, Тарасенко и Коробейникову, а весной 2015 года — Эминову, Валенцову и Григорьеву, у которых тоже были сертификаты на материнский капитал.

Всего по данной схеме ими было обналичено сертификатов на общую сумму более 5,3 млн рублей.

Суд назначил Тютневой с учетом имевшейся судимости за аферу с жильем окончательно к отбытию 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Валенцова осуждена к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд отсрочил отбытие реального наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Остальные осуждены к условной мере наказания — от 1 года 10 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, в Российской Федерации не предусмотрено обналичивание сертификата материнского капитала. Он может использоваться только по четырём направлениям: на улучшение жилищных условий, на получение детьми образования, на формирование накопительной пенсии для женщин и на реабилитацию детей-инвалидов.

Однако граждан не останавливает уголовная ответственность за обналичивание. Так, в июне была поймана за руку сотрудница агентства недвижимости из Смоленска, которая с октября 2014 по октябрь 2015 года путем фиктивных сделок купли-продажи оказала помощь в обналичивании средств материнского капитала семи женщинам, в том числе одной, ранее лишенной родительских прав. Как поясняют в прокуратуре Смоленской области, обладательницам материнских сертификатов и их детям якобы продавались доли в 52-метровой квартире в кирпичном доме барачного типа 1960 года постройки, принадлежащей родственникам риэлтора. Доли в собственности получили более 30 граждан. Ущерб государственному бюджету — свыше 2 млн рублей.

В июне же в Омске вынесен приговор участникам группы, также занимавшейся мошенничеством с материнским капиталом. Осуждены директор микрофинансовой организации ООО «Автобад» Ольга Коркина и работники риелторского агентства «Артем+» Евгений Артемьев и Марина Даар, сообщает областная прокуратура. Граждане оформляли в этих организациях фиктивные договоры о выдаче займов для покупки домов в Омской области. После чего сертификаты обналичивались, а деньги делились поровну. С весны 2011 года по январь 2014 года было заключено 37 фиктивных договоров. На их основе Пенсионный фонд перечислял деньги на счет ООО «Автобад», якобы предоставлявшего займы. Бюджету страны был нанесен ущерб на сумму более 14,7 млн рублей. Коркина и Артемьев получили три года колонии общего режима. Марина Даар, с учетом ее роли в совершении преступлений, приговорена к двум с половиной годам условно.