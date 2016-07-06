Берлин, 6 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле защитил курс на финансовую дисциплину и выступил против накопления долгов, за которое выступают федеральные земли, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шойбле отвергает требования земель выделить дополнительные средства для интеграции беженцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Эта финансовая политика выгодна людям», — заявил Шойбле в Берлине на презентации своего проекта бюджета на 2017 год и финансового плана до 2020 года.

По словам главы немецкого казначейства, реальные зарплаты и пенсии в последние годы выросли как никогда раньше. Он потребовал, чтобы федеральные земли сначала посчитали расходы и дали их проверить.