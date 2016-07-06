Минск, 6 июля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Внешняя политика Белоруссии не будет полноценной без нормализации отношений с США. Об этом заявил Александр Лукашенко 6 июля на встрече с временным поверенным в делах США в Белоруссии Скоттом Роландом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Александр Лукашенко

«Мы никогда не скрывали тот факт, что без нормализации отношений с Соединёнными Штатами мы не будем иметь полноценной внешней политики. Мы не скрываем, что очень хотели бы нормализации отношений с США на взаимовыгодных условиях», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава постсоветской республики отметил улучшение отношений между Минском и Вашингтоном. «Сказать, что у нас все хорошо в отношениях между государствами, наверное, будет не совсем выглядеть искренне даже дипломатически. Но того, что гораздо лучше, чем было, и что мы движемся в нормальном, правильном направлении, наверное, и вы не станете отрицать», — сказал он.

«При доброй воле руководства Соединённых Штатов мы очень многое можем сделать в ближайшем будущем», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что «основа должна быть одна — искренность, порядочность, откровенность и доверительность».

По его словам, в сотрудничестве с Вашингтоном для Минска «нет запрещённых тем». «Мы не имеем ни перед одним государством обязательств, которые бы противоречили нашему сотрудничеству с США. Даже россияне нам всегда говорят о том, что иметь нормальные отношения с Западной Европой и США — это абсолютно приемлемо и нужно», — заявил Лукашенко.

Американский дипломат также заявил о прогрессе в двусторонних отношениях, достигнутом за последние два года. «Вашингтон хотел, чтобы я вам передал: мы готовы и дальше сотрудничать с Белоруссией, чтобы было хорошее будущее. Главное, чтобы территориальный суверенитет и независимость Белоруссии были на самом высоком и крепком уровне», — сказал Роланд.

«Вы в этом можете не сомневаться, — заверил его Лукашенко. — Независимость и суверенитет для меня как президента и для белорусского народа — это святое. Это икона. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы быть несуверенным государством, быть зависимым от кого-то».

Как сообщало ИА REGNUM, реагируя на «разворот на Запад» официального Минска, а также итоги президентской кампании 2015 года, США и ЕС ослабили применение санкций к белорусским чиновникам и предприятиям. Вместе с тем США и ЕС не отказались от санкций и поддержки прозападной оппозиции в Белоруссии, ставящей своей целью свержение «кровавого режима Лукашенко», ликвидацию Союзного государства Белоруссии и России, выхода Белоруссии из Таможенного союза, ОДКБ и других интеграционных объединений с РФ, а также сближение с Западом по образцу таких «восточных партнёров» ЕС, как Грузия, Молдавия и Украина.

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