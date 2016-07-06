Петиция за роспуск сборной России по футболу набрала 74 тысячи подписей
Москва, 6 июля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. На портале Change.org набирает подписи петиция за роспуск сборной России по футболу. На момент публикации петиция собрала 74 тысячи подписей.
Петиция называется «Расформировать сборную России по футболу — мы хотим гордиться, а не стыдиться». Авторы петиции утверждают, что сборная России не оправдала надежд российских граждан и её нужно расформировать и собрать новый состав. На сэкономленные деньги предлагается построить футбольные поля и заниматься молодыми футболистами.
Напомним, футболисты сборной России крайне неудачно выступили на чемпионате Европы-2016 года. Сборная смогла набрать в групповом этапе только одно очко, сыграв в ничью в матче с Англией, остальные два матча российские футболисты с треском проиграли.
Масла в огонь подлил скандал с двумя футболистам сборной — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Оба футболиста были замечены в ночном клубе в Монте-Карло (Монако), раскуривающие кальян и употребляющих спиртные напитки, и это в перерыве между матчами.
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