Москва, 6 июля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. На портале Change.org набирает подписи петиция за роспуск сборной России по футболу. На момент публикации петиция собрала 74 тысячи подписей.

gazeta.ru Сборная России по футболу

Петиция называется «Расформировать сборную России по футболу — мы хотим гордиться, а не стыдиться». Авторы петиции утверждают, что сборная России не оправдала надежд российских граждан и её нужно расформировать и собрать новый состав. На сэкономленные деньги предлагается построить футбольные поля и заниматься молодыми футболистами.

Напомним, футболисты сборной России крайне неудачно выступили на чемпионате Европы-2016 года. Сборная смогла набрать в групповом этапе только одно очко, сыграв в ничью в матче с Англией, остальные два матча российские футболисты с треском проиграли.

Масла в огонь подлил скандал с двумя футболистам сборной — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Оба футболиста были замечены в ночном клубе в Монте-Карло (Монако), раскуривающие кальян и употребляющих спиртные напитки, и это в перерыве между матчами.

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