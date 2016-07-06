Киев, 6 июля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Украина получила шанс стать энергетически независимым государством, установив рыночную цену на внутреннем рынке. Как сообщает 6 июля пресс-служба правительства Украины, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Нужно понимать, что газ — это дорогой энергоресурс. Истории о дешевом газе — это мифы. Историями о дешевом газе фактически уничтожили собственную газодобычу. Из-за мифов о дешевом газе Украина 25 лет сидела на российской «газовой игле», — считает Розенко.

По его словам, в 2016 году Украина прекращает дотировать газовые компании, которые принадлежат олигархам.

«25 лет у Украины был якобы дешевый газ, а на самом деле через государственный бюджет дотировались олигархические газовые компании», — сказал представитель правительства.

Вице-премьер считает, что из-за дотирования цен на газ, на Украине добыча газа упал практически до нуля.

«Это делалось для того, чтобы Украину полностью привязать к российскому газу, потому что на этом строился огромный бизнес. На российском газе у нас возникли газовые короли и королевы», — уточнил Розенко.

Он также заявил, что нынешнее правительство будет делать все для того, чтобы стать энергетически независимым государством.

«Для этого нам нужно нарастить собственную добычу газа и заниматься вопросом газозамещения. Сокращать потребление газа должны все. Наша общая задача с местной властью — помочь тем, кто не имеет возможности платить полную стоимость за газ и жилищно-коммунальные услуги и быстро оформить субсидии. Люди, которые получают субсидии, платят за жилищно-коммунальные услуги в среднем 10−15% от своих доходов. Не более», — подчеркнул Розенко.При этом Розенко призвал правительство отказаться от формулы «Рoттердaм плюс», применяемой при расчете стоимости электроэнергии.

«Мы не понимаем, каким образом введена формула «Рoттердaм плюс». Аргументов относительно ее применения мы не видим. Цену нa бирже Рoттердaма еще мoжно как-то понять, но почему надо плaтить зa физическую пoстaвку угля из Рoттердaмa, приобретаемого на Укрaине угля, aбсoлютнo непонятно», — считает Розеннко.

Он также полагает, что украинская электроэнергия должна стать альтернативой дорогому природному газу, поэтому ее стоимость должна снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова начать поставки газа на Украину после предоплаты. По его словам, украинская сторона заявила на третий квартал 2016 года у «Газпрома» 3 миллиарда кубометров газа.

«Предварительный счет для компании НАК «Нафтогаз Украины» выставлен. Для того, чтобы возобновить поставки, «Нафтогаз» должен всего лишь провести предоплату. «Газпром» гарантированно поставит газа нашим украинским коллегам столько, сколько его будет оплачено», — сказал Миллер.