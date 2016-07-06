Тамбов, 6 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Во всех районах и городах Тамбовской области в ходе проверки нарушения законов автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, к примеру, в Тамбове нормативам не соответствуют участки на 29 улицах.

Иван Шишкин. Дорога. 1878

Кроме того, прокурор Тамбовского района в 2016 году направил в суд 32 административных иска к бездействующим администрациям. Всего же в области в 2016 году уже было возбуждено 198 административных дел. В большинстве случаев, говорится в сообщении, проблема заключается в том, что муниципалитеты не имеют достаточных средств. Однако в некоторых случаях речь идет все-таки о плохой работе чиновников.

«Имеют место случаи неэффективного расходования бюджетных средств, факты незаконной авансовой оплаты многомиллионных контрактов, неправомерного подписания несоответствующих действительности актов выполненных работ, отсутствия надлежащего контроля за работами по строительству и капитальному ремонту дорог», — сообщили в прокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что в регионе 61% дорог находится в ненормативном состоянии, а у 92% асфальта нарушены межремонтные сроки.