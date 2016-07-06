Киев, 6 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Правительство Украины готовит пакет законопроектов по существенному реформированию системы оплаты труда, которые позволят повысить социальные стандарты и улучшить материальное положение украинцев. Об этом прессе заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондентИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

По словам министра, в сентябре эти законопроекты вместе с проектом Государственного бюджета на 2017 год будут поданы в Верховную раду Украины.

Как заявил Рева, речь идет прежде всего о повышении минимальной зарплаты и детенизации фонда заработной платы.

«Теневая экономика составляет 40% ВВП Украины, это почти 200 млрд. гривен. Если мы детенизируем хотя бы 10%, экономика заработает, что в свою очередь повлияет на повышение социальных стандартов украинцев», — отметил Рева.

Однако как конкретно правительство собирается «детенизировать» экономику, он не сообщил.