Рига, 6 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша не поддерживает идею ввести в Латвии обязательное страхование здоровья за счет пациентов, она выступает за другие способы получения государством денег, сообщает портал Delfi.lv.

Паскаль Даньян-Бувре. Происшествие. 1880

Чакша пояснила, что введение системы дополнительных взносов с пациентов в размере 25−70 евро в месяц, отразится на принципе равной доступности услуг здравоохранения, поэтому ей более приемлемым кажется перераспределение налогов. Министр добавила, что работу над системой обязательного страхования здоровья нужно продолжать. Разработано три модели реформы, и ясность должна появиться летом 2016 года.

Также Анда Чакша считает, что систему страхования здоровья должно в первую очередь обеспечивать государство, а не частные страховщики, в противном случае, часть людей останутся за пределами этой системы и не смогут получить услуги.

Она добавила, что бюджет здравоохранения в Латвии составляет около 3% от ВВП, а должен составлять по крайней мере 4%, а дополнительно запланированных в бюджете 2017 года — 35 млн евро — для отрасли будет слишком мало.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис, заявил журналистам что пока ни правительство, ни министр здравоохранения Анда Чакша не собираются отказываться от планов ввести в Латвии обязательное страхование здоровья.

4 июля, после совещания партий правящей коалиции, Кучинскис сообщил, что вскоре правительству будут представлены три модели обязательного страхования здоровья. Одна из них предусматривает частичное участие частного сектора, другая — полный переход «к частникам», что из-за небольшой численности населения может быть проблематично, отметил он. Обсуждать перераспределение взносов соцстрахования пока не планируется, подчеркнул премьер, так как неясно, что от этого шага получат жители, включая пенсионеров. Переговоры с обществом на эту тему будут возможны только тогда, когда правительство к ним подготовится, и это может быть не раньше осени, добавил Кучинскис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на сегодняшний день пятая часть населения Латвии отрезана от доступа к медицине, поскольку не в состоянии за нее заплатить. К тому же, нехватка молодых медиков в Латвии становится причиной оттока кадров из регионов, и в скором времени эта тенденция может привести к тому, что лечить в регионах просто будет некому.

Напомним, Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.

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