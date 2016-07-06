Киев, 6 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 5 июля в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 — получили ранения. Об этом 6 июля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Лысенко сообщил об обострении ситуации на участке фронта Майорск-Зайцево (Горловское направление).

«Противник по-прежнему держит тяжелое вооружение в жилых кварталах на передовой, в частности в южной части Зайцево и поселке шахты 6−7 (Никитовский район Горловки), где развернуты батареи 82 мм и 120 мм минометов», — сказал представитель Киева.

При этом полковник отметил, что вчера в Майорске ВС ДНР впервые за много дней дважды применили реактивные установки «Град-П» (также известные как «Партизан»).

«Продолжаются активные боевые действия в авдеевской промзоне. В течение дня противник неоднократно вел огонь из минометов по нашим защитникам… Очень неспокойно в районе донецкого аэропорта. Еще до рассвета враг совершил три мощных минометных обстрела позиции «Шахта Бутовка». Примерно в это же время противник применил 122 мм пушки, развернутые в Старомихайловке», — добавил Лысенко.

Он проинформировал, что на Мариупольском направлении противник нарастил свои минометно-артиллерийские группировки, обстреливая позиции ВСУ из минометов, 122 мм и 152 мм орудий.

«Всего на Мариупольском направлении вчера состоялось 29 вражеских обстрелов, в том числе 16 — из тяжелого вооружения», — подчеркнул Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (пос. Трудовские), Ясиноватая, Зайцево (на север от Горловки) и Саханка (Новоазовский район). По его словам, с 21:00 до 24:00 украинские силовики применяли вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие, а также выпустили 91 мину калибрами 82 и 120 мм. При этом промзона Ясиноватой была обстреляна из орудий калибра 122 мм.