В Киеве сообщили о гибели двух и ранении 10 солдат ВСУ за сутки
Киев, 6 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 5 июля в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 — получили ранения. Об этом 6 июля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Лысенко сообщил об обострении ситуации на участке фронта Майорск-Зайцево (Горловское направление).
«Противник по-прежнему держит тяжелое вооружение в жилых кварталах на передовой, в частности в южной части Зайцево и поселке шахты 6−7 (Никитовский район Горловки), где развернуты батареи 82 мм и 120 мм минометов», — сказал представитель Киева.
При этом полковник отметил, что вчера в Майорске ВС ДНР впервые за много дней дважды применили реактивные установки «Град-П» (также известные как «Партизан»).
«Продолжаются активные боевые действия в авдеевской промзоне. В течение дня противник неоднократно вел огонь из минометов по нашим защитникам… Очень неспокойно в районе донецкого аэропорта. Еще до рассвета враг совершил три мощных минометных обстрела позиции «Шахта Бутовка». Примерно в это же время противник применил 122 мм пушки, развернутые в Старомихайловке», — добавил Лысенко.
Он проинформировал, что на Мариупольском направлении противник нарастил свои минометно-артиллерийские группировки, обстреливая позиции ВСУ из минометов, 122 мм и 152 мм орудий.
«Всего на Мариупольском направлении вчера состоялось 29 вражеских обстрелов, в том числе 16 — из тяжелого вооружения», — подчеркнул Лысенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (пос. Трудовские), Ясиноватая, Зайцево (на север от Горловки) и Саханка (Новоазовский район). По его словам, с 21:00 до 24:00 украинские силовики применяли вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие, а также выпустили 91 мину калибрами 82 и 120 мм. При этом промзона Ясиноватой была обстреляна из орудий калибра 122 мм.