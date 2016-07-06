Тула, 6 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Новое производство трикотажных изделий будет запущено в Киреевском районе Тульской области 7 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии открытия нового производства примет участие исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Новая производственная линия создана компанией «БТК» на базе уже существующего производства. Инвестиции в обновление фабрики «БТК Трикотаж» составили более 650 млн рублей. В рамках модернизации установлено более 400 единиц современного оборудования ведущих мировых производителей по производству трикотажного полотна, верхнего и бельевого трикотажа, чулочно-носочной продукции, перчаток, а также других трикотажных изделий.

В целом мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 10 млн метров высококачественных трикотажных полотен различных видов и 17 млн единиц трикотажных изделий, включая чулочно-носочную продукцию, нательное белье, верхний трикотаж.

В настоящее время фабрика является основным поставщиком трикотажных изделий для нужд министерства обороны РФ и развивает ассортимент выпускаемой продукции для корпоративного сегмента, контрактного производства и потребительного рынка.

В 2016 году «БТК Трикотаж» планирует приступить к производству собственной коллекции трикотажных изделий, ориентированных на поставки сетевым ритейлерам, корпоративным клиентам, государственным структурам и ведомствам. Запуск высокотехнологичного производства позволяет «БТК групп», специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичной одежды, обеспечивать комплексное обслуживание крупнейших российских компаний, министерств, ведомств и поставлять высококачественную продукцию российского производства. В результате модернизации было создано более 500 новых рабочих мест.

В ходе открытия планируется, что Алексей Дюмин ознакомится с производством и обсудит с руководством компании дальнейшую работу предприятия. Также отметим, что в рамках государственно-частного партнерства правительством Тульской области в этом году исполнены обязательства по строительству подъездной дороги к предприятию.