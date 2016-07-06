Рига, 6 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Латвия является одним из слабых звеньев восточного фланга НАТО, заявил в интервью глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции страны Айнар Латковскис, сообщает BNS.

Кукрыниксы. НАТО

По мнению Латковскиса, следует не только «самим признать этот факт, но и дать понять это остальным странам-союзникам».

Впрочем, Латковскис отметил — факт слабости Латвии в военном плане не означает, что страну невозможно защитить от «нападения со стороны России», а для этого необходимо «укрепить собственные силы».

«Если мы имеем представление о том, откуда исходит угроза, а также о реальной ситуации в странах Прибалтики, то можно предпринять конкретные шаги — и нам самим, и союзникам», — считает Латковскис. Он также подчеркнул, что на данный момент Латвия начала заботиться об укреплении собственных сил, и лишь тогда можно надеяться на поддержку союзников по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.

Читайте также:

В Латвии начинают строительство новой казармы для НАТО

Несмотря на отсутствие денег, Латвия продолжает вооружаться

Латвийский Сейм утвердил концепцию обороны Латвии