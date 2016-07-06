Агаповка, Челябинская область, 6 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Челябинской области собака насмерть загрызла полуторагодовалую девочку. Трагедия произошла в одном из посёлков. Девочка проходила мимо частного дома. Собака затащила её во двор и сильно покусала. От укусов ребенок погиб. В настоящее время ведется следствие в отношении родителей девочки и хозяев собаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Агаповского района.

freegr Злой пес

«Собака схватила ребенка в область шеи и утащила за деревянный забор, под которым она видимо прорыла яму некоторое время назад. Забор подгнил, поэтому, скорее всего, собаке удалось сделать подкоп. Этот подкоп выводил как раз в проулок, по которому и шла девочка. Она была вместе с другими детьми, но видимо шла близко к забору. Собака была на цепи, но она дотянулась до ребенка, схватила и затащила через эту яму-подкоп за забор на свою территорию. Хозяйка собаки увидела это, отогнала собаку и сообщила родителям девочки», — сообщила специалист по связям с общественностью и СМИ МВД России по Агаповскому району Надежда Лавритова.

Родители прибыли на место, не дозвонились до «скорой», повезли ребенка в больницу сами. По словам взрослых, девочка ещё дышала, но судя по травмам, скорее всего, она погибла до приезда в больницу.

«Собака небольшая, — обычная дворняжка средних размеров. После того, как следователи «поработали» на месте происшествия, хозяин собаку уничтожил. Тем не менее, были изъяты цепь и другие улики, и приобщены к материалам дела. Уже сейчас возникают вопросы по невнимательному отношению. Подкоп, судя по всему, сделан собакой давно, но должного значения этому придано не было. В отношении родителей девочки тоже возникают вопросы, так как ребенок остался без присмотра взрослых», — пояснили в пресс-службе агаповского МВД.

В настоящее время следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 109, части 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по которой виновным грозит наказание до двух лет лишения свободы. В поле зрения следователей находятся как хозяева собаки, так и родители девочки.

Семья погибшей девочки полная, у девочки есть мать и отец. В семье кроме неё имеются дети 8 и 10 лет. Во время происшествия мать была дома. Семья в целом характеризуется положительно, однако мать ребенка ранее состояла на учете в социальных службах в группе риска.

Семья хозяев собаки примерно такая же. У родителей трое детей примерно такого же возраста, что и дети семьи, в которой погибла девочка.