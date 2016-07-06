Москва, 6 июля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В России за неделю (28 июня — 4 июля) индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала июля — 100,3%, с начала года — 103,7% (июль 2015 г.: в целом за месяц — 100,8%, с начала года — 109,4%). Ранее около месяца недельная инфляция держалась на уровне 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трясина инфляции

За неделю цены на сахар-песок увеличились на 1,7%, яйца куриные — на 0,9%, крупу гречневую — на 0,7%, куры, рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, макароны, печенье, карамель, чай, соль — на 0,2−0,4%.

Одновременно говядина, свинина, рис и пшено стали дешевле на 0,1−0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,5%, в том числе на свежие помидоры и огурцы — 9,2% и 8,1% соответственно, лук — 0,7%. В то же время капуста белокочанная подорожала на 4,1%, картофель — на 0,9%, яблоки — на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 3,4−5,5%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 3,4%, тарифы на проезд наземным городским транспортом — на 0,2−0,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае и июне инфляция оставалась на уровне 0,4%. Инфляция в июне в годовом выражении ускорилась до 7,5% после 7,3% в мае. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.

Отметим, Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост инфляции замедлится в августе.