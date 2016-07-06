Москва, 6 июля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Из бюджета Москвы выделяется 1,3 млрд рублей для городских школ. Как заявил 6 июля мэр столицы Сергей Собянин, средства могут быть израсходованы на развитие материально-технической базы школ, включая оснащение современным учебным оборудованием, а также на выплаты сотрудникам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская школа

«Мы уже несколько лет вручаем гранты за высокие результаты московским школам. Вручается 20 грантов первой степени, 50 грантов второй степени и 100 грантов третьей степени», — приводит словам мэра агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник добавил, что планируется выделить дополнительно еще 350 млн рублей на финансирование грантов для того, чтобы у учебных учреждений был больший стимул для повышения качества образования. Всего предусмотрено 170 грантов для лучших школ, согласно городскому рейтингу.

Напомним, в Москве с 2011 года составляют рейтинг школ. Основное влияние на позицию школы в списке оказывают результаты ЕГЭ и олимпиад, также свою роль играет и оснащенность учреждения.

В рейтинге 2014−2015 учебного года впервые учитывались количество нарушений, допущенных выпускниками во время сдачи ЕГЭ, эффективность работы школы с правонарушителями, работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, социокультурная работа школьников. Кроме того, баллы начислялись за количество детей, перешедших из дошкольного отделения в школьное той же школы.