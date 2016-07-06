Кострома, 6 июля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Дело о незаконных рубках в Галичской районе Костромской области, причинивших ущерб лесному фонду почти в 6,2 млн рублей, передано в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

comfortprestige.ru Лесоруб

Житель областного центра (предположительно, главарь преступной группировки) и четверо жителе города Галича, по версии следствия, с декабря 2015 года по февраль 2016 года незаконно рубили деревья на территории Галичского района. Организатором нелегального бизнеса был костромич, который составлял «план» по вырубке, выбирал делянки, заранее разведывал пути подъезда к участкам. Роли других участников группы были распределены: были непосредственно лесорубы, а были те, кто следил за въездами на участок, чтобы в случае опасности предупредить сообщников и скрыться от полиции.

Подозреваемые работали бензопилами, у них были легковые машины, лесовоз с гидроманипулятором и колесный трактор. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила более 6,2 млн рублей.

Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в особо крупном размере, организованной группой». Имущество участников организованной преступной группы арестовано, вину признали все четверо. Рассматривать дело будет Галичский районный суд.