Орел, 6 июля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Орел готовится к юбилею — до официального празднования 450-летия города осталось чуть меньше месяца, сообщает ИА REGNUM. Администрация Орла опубликовала перечень основных мероприятий, запланированных в дни празднования, с 4 по 6 августа.

Эдвард Маниголт. Ракета (фрагмент). 1909

Стартует праздник 4 августа. В этот день, в частности, на бульваре Победы состоится церемония возложения цветов к стеле воинской славы. Здесь же планируется проведение театрализованного митинга «Набат Истории». В этот же день в городе пройдет несколько концертов: в многофункциональном центре состоится торжественная церемония открытия межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары Первого Салюта», позже здесь же состоится, как обозначено в программе, «концерт-приветствие городов Орловской области и городов — соседей». В конгресс-холл е ТМК «Гринн» будут чествовать победителей городского конкурса «Лицо города 2016».

Основные юбилейные мероприятия запланированы на 5 августа. В 10:00 на улице Полковника Старинова состоится открытие аллеи героев. В 11:00 на площади Мира, состоится церемония водружения дубликата Красного флага, водружённого над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Затем к Вечному огню у памятника героям-танкистам будут возложены венки и цветы. Здесь же будет организован театрализованный митинг «Рапсодия памяти».

В центре Орла жителей и гостей города ждет разнообразная развлекательная программа: многочисленные конкурсы, концерты, арт-моб «Оберег града крылатого» и интерактивное шоу «Орловский Посад».

В 19:00 на площади Ленина состоится концерт с участием звезд российской эстрады, а завершит второй день празднования — фейерверк.

Одним из центральных событий празднования Дня города 6 августа станут показательные выступления военнослужащих Воздушно-десантных войск России. Завершит праздничную программу гала-концерт «Славься, крылатый Орел!».

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка Орла к празднованию юбилея стартовала еще в 2011 году, на эти цели из бюджетов разных уровней было запланировано более 10,7 млрд рублей. На празднование юбилея в городе ждут важных гостей — президента Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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«Юбилейные» объекты Орла оказались вне доступной среды — ОНФ

В числе «юбилейных» объектов — реконструкция набережных рек Оки и Орлика, строительство дорог, строительство и реставрация целого ряда культурных и социальных объектов, необходимых городу. Не обошлось и без скандалов, первый из которых разразился еще в 2014 году, когда выяснилось, что на строительстве станции обезжелезивания воды из бюджета пропали десятки миллионов рублей. Только в этом году дело довели до суда. Саму станцию, после неоднократной смены подрядчика, сдали со значительным опозданием — ее запустили 1 июня.