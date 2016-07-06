Пермь, 6 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на съезде «Партии Роста» в Москве Пермский край был выделен в отдельную региональную группу по выборам депутатов Государственной думы РФ, пермяки смогли выставить на одномандатных округах только двух кандидатов из четырех возможных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В Пермском округе № 58 партию представит Виктор Похмелкин, в Кунгурском округе № 60 — Антон Любич.

В первую тройку партсписка вошли председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, экономист Антон Любич и вице-спикер Общественной палаты Пермского края Галина Слаутина. Кроме них в список включены ректор Прикамского социального института Инна Никитина, юрист и политический консультант Александр Минкович и координатор регионального отделения «Партии Роста» Светлана Шилова.

Отметим, что в городскую думу Перми и в одномандатных избирательных округах не выставлено ни одного кандидата от партии. В Законодательное собрание Пермского края по одномандатному округу от партии будет выдвинут всего один кандидат — выходец из Чусового, предприниматель в сфере строительного бизнеса Вадим Бывальцев.

По словам представителей предвыборного штаба «Партии Роста», планы на предстоящую кампанию остаются прежними: 10% голосов на выборах в Госдуму и Заксобрание края и 15% в гордуму Перми.

Подчеркнем, в округе №58 конкурентами Виктора Похмелкина станут сенатор Игорь Шубин («Единая Россия»), депутат Заксобрания Ольга Рогожникова (ЛДПР), предприниматель из Чайковского Алексей Селютин (КПРФ), ученый-эколог Владимир Аликин («Справедливая Россия») и бывший вице-мэр Перми Олег Мясников («Яблоко»).

В округе №60 конкуренцию Антону Любичу составят депутаты Заксобрания Дмитрий Скриванов («Единая Россия») и Алексей Золотарев (ЛДПР), бывший депутат Владимир Гребенюк (КПРФ), секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Злобин и руководитель фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева (Яблоко) .