Ярославль, 6 июля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев возглавит список партии «Зеленые» по межрегиональной группе, объединяющей Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Псковскую и Новгородскую области. Такое решение было принято на партийном съезде, который проходить в Москве 6 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Центрального Совета партии, депутат Ярооблдумы Роман Фомичев.

Роман Фомичев

Вторым номером в списке выдвинут председатель Ярославской региональной партийной организации «Зеленых», руководитель ООО «Прусово» Сергей Филимонов.

По 194 одномандатному округу в Госдуму выдвинут также Роман Фомичев, по 195 округу — председатель общероссийского общественного экологического движения «Зеленая Россия» Константин Курченков.

«В своем выступлении на съезде партии я затронул необходимость внести в предвыборную программу партии практический тезис в основной раздел: «Зеленая экономика». Необходимость синергии государственных программ энергоэффективности и капитального ремонта.

Это и инвестиции, как частные, так и государственные, с краткосрочным периодом возврата, и рабочие места, так необходимые нашим гражданам для стабильного уровня качества жизни, и уменьшение энергопотребления, и уменьшение вредных выбросов, а значит сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — рассказал Роман Фомичев.