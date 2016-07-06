Бишкек, 6 июля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Возле памятника Ормон Хану в столице Киргизии проходит митинг членов Общества слепых и глухих. Как сообщило информационно-аналитический портал CA-news участие в акции протеста принимают порядка 20 человек.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

Пикетчики просят президента Алмазбека Атамбаева провести с ними встречу, чтобы рассказать главе государства о том, что руководство организации, объединяющей проживающих в Киргизии инвалидов по зрению и слуху, является некомпетентным и использует имущество общества в своих коррупционных схемах. «Мы хотим, чтобы он нас увидел. Хотим напрямую донести до него правду», — подчеркнули протестующие.

По словам митингующих, пишет ИА 24. kg, президента им увидеть так и не удалось. «Но к нам приехал заместитель главы Ленинского района. Наша цель — чтобы президент нас услышал и помог решить наши проблемы, искоренить коррупцию, которая существует у нас в сфере жилья и производства. Вопрос о недоверии председателю общества Калыку Мамбетакунову также остается актуальным», — сказал один из участников акции протеста.

В свою очередь ИА «АКИpress» сообщило о том, что с пикетчиками провел переговоры представитель отдела по работе с обращениями граждан аппарата президента Киргизии Омурбек Бирбаев. По его словам, данное ведомство не в первый раз сталкиваются с этим вопросом. «Данная группа людей неоднократно доводила до нас обращения. Они находятся на рассмотрении, требуется время, чтобы разобраться. Здесь создана комиссия, которая изучает правомерность выделения жилья», — подытожил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первая акция протеста, в ходе которой члены Общества слепых и глухих Киргизии пытаются добиться от властей страны увольнения руководства этой госорганизации и проведения расследования его деятельности по распределению предназначенного для инвалидов социального жилья, которую участники вышеназванных митингов считают противоправной и коррупционной.