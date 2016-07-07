Москва, 7 июля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Попасть в новый состав Государственной думы от Москвы стремятся как известные личности, так и неизвестные. По мнению экспертов, опрошенных корреспондентом ИА REGNUM, победу кандидатов на выборах определит их активность в предвыборной кампании, популярность определенных персон и предпочтения жителей разных округов. В целом же многие политологи сходятся во мнении, что предстоящие выборы могут продемонстрировать и совсем неожиданные результаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Разношерстность кандидатов и специфика интересов москвичей

Особенностью партийных и одномандатных списков в парламент VII созыва от Москвы является разношерстность претендентов и сложность региона в целом, считает кандидат социологических наук, руководитель экспертно-аналитического управления РАНХиГС при Президенте РФ Николай Калмыков. По его словам, в списках очень много фигур, занятых в самых разных сферах, но при этом отмечается дефицит представителей предпринимательского и научного сообществ.

«Сейчас многие кандидаты не имеют привычки политической борьбы, соответственно, мы можем получить затишье, потому что люди привыкли работать тихо. Хотя это борьба, и надо искать новое видение, выходя зачастую за рамки одной отрасти», — считает Калмыков.

По мнению эксперта, голоса за кандидатов будут распределяться относительно городского деления на округа. «Каждый округ можно рассматривать как отдельное государство по своей специфике. Везде разные люди с точки зрения восприятия и интересов», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что на выбор москвичей может повлиять и перетасовка кандидатов после праймериз: «Ожидания были увидеть одного человека, а видят другого — так могут быть изменены предпочтения. Допустим, кандидат получил поддержку жителей, а партия не имела возможности голосовать. Например, лица с временной регистрацией или студенты. Вот по 209 округу студенты хотели проголосовать, так как там был поднят вопрос занятости молодежи, но не могли».

В дело пойдет пиар

Несмотря на то, что партии декларируют политическую борьбу, они все равно идут по пути компромисса и соглашения, считает доктор исторических наук, профессор, член президиума Академии политической науки Дмитрий Слизовский. Он отметил, что на данный момент можно говорить о предпочтениях москвичей (ЛДПР предпочтительнее КПРФ), однако прослеживается прямая зависимость между активностью кандидатов перед самими выборами.

«За ЛДПР голосует больше молодежи, но она может и проигнорировать. Я провел соцопрос среди студентов: они отличаются аполитичностью. Поэтому для того, чтобы поменять их настроение накануне выборов, нужны какие-то дополнительные выбросы в СМИ и другие политические активности», — считает Слизовский.

Победа за партией без скандалов

Столичная оппозиция обеспечит победу кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в новую Думу, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Юрий Воротников.

«На мой взгляд, партия «Единая Россия» укрепит свои позиции по Москве. Это связано не только с самой партией, сколько с оппозицией. Мы имеем фактически дискредитирующих себя коммунистов (и в одномандатных списках, и в федеральных). Коммунисты сдадут, а ЛДПР покажут себя хорошо за счет патриотической риторики, которая велась Жириновским» — пояснил эксперт, добавив, что на результаты выборов может оказать влияние социально-экономическое положение страны, а также результаты праймериз.

Тут он вновь выделил «ЕР» как самый «взвешенный список», представленный на праймериз. «Там нет откровенно скандальных персон», — пояснил он, не уточняя персоналий.

Политолог отметил, что с точки зрения либеральной оппозиции хорошие шансы есть у «Яблока», однако кандидатам партии стоит изменить подход к предвыборной подготовке.

«Они очень слабо проводят свою избирательную кампанию. На сегодняшний день список ориентирован на либеральную нишу, а самих кандидатов в списках надо им обосновать. Почему Франкештейн появился и будет ли электричество, чтобы его оживить» — подчеркнул он, пояснив, что в предвыборных кампаниях гарантирует успех обычно традиционная система «трех китов»: элитные договоренности, прямая работа с населением и пиар в «традиционных СМИ».

Применение такой системы Воротников предлагает и кандидатам от партии «РОСТ»: «Им не стоит ориентироваться на интернет-технологии и «изобретать велосипед».

В числе тех, кто самостоятельно дискредитировал себя перед избирателями, Воротников выделил таких политиков как как Алексей Навальный и Михаил Касьянов.

В целом, согласно прогнозам политолога, по итогам выборов «ЕР», как самая сильная партия с поддержкой президента, может получить 50%, за ЛДПР отдадут свои голоса 11−15% москвичей, за КПРФ — около 10%, за Яблоко — 5%, а «Справедливая Россия» может едва достичь 3%.

Гендерный дисбаланс и жесткий контроль

Сами выборы в Госдуму будут жесткими относительно контроля, считает доцент кафедры общественных связей и медиаполитики института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, директор по развитию и внешним коммуникациям АТиСО Вера Захарова. После назначения на пост главы ЦИК Эммы Панфиловой будет поднято большее количество наблюдателей, причем их будут выбирать из числа НКО и ОП РФ, пояснила она.

По прогнозам эксперта, расклад политических сил в столице будет выглядеть примерно следующим образом.

«Единая Россия»

Сильная сторона списков от партии состоит в том, что во главе идут известные личности. По словам Захаровой, выдвинутый лидером мэр Москвы Сергей Собянин в данной ситуации идет так называемым «паровозом» от столицы. Также в тройке лидеров числятся уже хорошо раскрученные личности — такие, как член ОП РФ Любовь Духанина и режиссер Станислав Говорухин. «Программа была утверждена на съезде и имеет все важные социально-экономические вопросы, которые сейчас стоят на первом месте для выхода из кризиса РФ и Москвы. Полагаю, что за кандидатов партии проголосуют по Москве порядка 62−64%», — сообщила политолог.

КПРФ

Появление в списках партии КПРФ неизвестных для широкой аудитории людей — скорее минус, чем плюс, считает Захарова. Такие парламентарии, как Валерий Рашкин и Андрей Клычков, будут иметь успех, также могут получить свои голоса представители партии Елена Шмелева и Сергей Бабурин. Что касается остальных участников списков от КПРФ, то им, по мнению Захаровой, стоило бы усилить пиар. «Вот если сравнивать с «Единой Россией», где представлены известные личности, которые не только постоянно мелькают в СМИ, но и которые реально действуют, то у КПРФ в списках — не раскрученные кандидаты. Здесь, безусловно, голосов меньше — 32−37%. Им будет сложно занять место в Госдуме, хотя многие граждане по привычке проголосуют за них», — сообщила политолог, подчеркнув, что больше всего голосов за КПРФ могут отдать жители Черемушкинского округа столицы.

ЛДПР

Здесь будет стабильный процент от либерально настроенной молодежи и лиц среднего возраста, считает она. «Сказать, что какие-то новые лица по федеральному списку выделяются — сложно, да и по московскому мало новых личностей. То, что касается кандидатов от ЛДПР, то у них есть шанс пройти. Ярослав Нилов, например, рекомендовал себя как довольно активный депутат по делам общественных объединений и религиозных организаций в Госдуме, он внес большое количество поправок в законы. И, в общем-то, с позитивной стороны закрепился в работе Госдумы», — сообщила она, добавив, что кандидаты от партии могут получить на выборах порядка 7−9%.

«Справедливая Россия»

По прогнозам политолога, кандидаты от партии получат не больше 7−8% на выборах. Среди тех, кто получит поддержку москвичей, несомненно глава комитета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская и журналист Анатолий Вассерман. «Они профессионалы своего дела и работали с населением. Полагаю, что процент их электоратов может захватить довольно большой», — считает Захарова.

«Яблоко»

Партию «Яблоко» Захарова отнесла к числу отстающих. По прогнозам, кандидаты вряд ли возьмут на выборах более 2%. «Проблема заключается в том, что первоначальное поведение лидеров партии, которые выступали за возврат Крыма, идет вразрез с демографическими основами государственного строя. Частично, «Яблоко» будет непопулярно на выборах из-за своей американизированной программы, частично из-за маленького количества известных личностей. Там только Владимир Рыжков, Григорий Явлинский и Дмитрий Гудков могут попасть в Госдуму. Все остальные — мало известны населению и практически не внесли никакого вклада в развитие государственности», — подчеркнула она.

Подводя итог, Захарова назвала московские списки креативными за счет биографии своих претендентов. При этом эксперт подчеркнула, что в представленных списках отмечается большой гендерный дисбаланс: не хватает специалистов-женщин, которые бы могли лучше представить вопросы культуры, образования и здравоохранения в органах законодательной власти.

Напомним, выборы в Госдуму РФ VII созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года по смешанной избирательной системе, которая была отменена в 2007 году и восстановлена в 2013 году. Так, 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Отметим, согласно опросам общественного мнения, опубликованным несколькими аналитическими центрами (ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центр), лидируют партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. А по результатам праймериз «Единой России», который прошел в избирательных округах Москвы в мае 2016 года, лидерами признаны действующие депутаты Госдумы Вячеслав Лысаков, Сергей Железняк, Елена Панина и Ирина Белых. Также москвичи активно голосовали за представителей социальных профессий: Любовь Духанину, Татьяну Барсукову и Дмитрия Морозова.

Напомним, в 2011 году на выборах в Госдуму явка избирателей в Москве составила 7,2 млн человек (61,7%). По итогам голосования «Единая Россия» набрала 46,6% голосов, КПРФ заняла второе место с результатом 19,4%, на третьем месте оказалась «Справедливая Россия» — за них проголосовало 12,1% избирателей. Партии ЛДПР отдали 9,4% голосов, а «Яблоко» поддержали 8,6%. Партии «Правое дело» и «Патриоты России» набрали около 1% голосов.