Новая Ляля, Свердловская область, 6 июля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Свердловской области за нарушение трудового законодательства суд дисквалифицировал сроком на один год директора предприятия ООО «Хлебный двор». В ходе проверки было установлено, что на предприятии образовалась задолженность за март и апрель текущего года по оплате труда перед 30 работниками в размере около 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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На данный момент удалось добиться выплаты части задолженности по зарплате в размере порядка 200 тыс/ рублей, а руководству предприятия вынесено представление об устранении нарушений законодательства.

В пресс-службе региональной прокуратуры подчеркнули, что в январе и мае 2016 года директор предприятия уже привлекалась к административной ответственности по аналогичной статье административного кодекса и была оштрафована.

Напомним, что в начале июня текущего года после вмешательства прокуратуры в компании ООО «ПожРесурс-Урал» была выплачена задолженность за февраль и март 2016 года по оплате труда перед шестью работниками в размере около 109 тыс/ рублей. Также было вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в частности зарплата работникам выплачивалась раз в месяц. Директор кампании был оштрафован на три тысячи рублей.

А 1 июля 2016 года в суд было отправлено уголовное дело о полной невыплате заработной платы более двух месяцев. В этом обвиняется 53-летний житель Екатеринбурга, который работал ранее директором коммерческой организации. По версии следствия он не выплачивал заработную плату 28 своим работникам, и задолжал в общей сложности порядка одного миллиона рублей. Причём обвиняемый не выплачивал заработок сотрудникам в течение полугода — с октября 2014 по март 2015 года.