Варшава, 6 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Польский футбольный союз официально объявил о продлении контракта с Адамом Навалкой, главным тренером национальной футбольной команды, сообщает сайт ПФС.

John Fischer Футбол

Контракт рассчитан на период отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Если сборная Польши сумеет пройти на турнир, то соглашение с 58-летним тренером будет продлено до исхода чемпионата.

Адам Навалка тренирует сборную Польши с 2013 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинальной части чемпионата Европы 2016 года, проходящего сейчас во Франции.

Чемпионат Европы по футболу завершится 10 июля 2016 года.