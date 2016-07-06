Москва, 6 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости организации видеонаблюдения на избирательных участках в ходе выборов в Государственную думу, передает 6 июля ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В ходе заседания президиума правительства Москвы градоначальник напомнил о необходимости проведения честных и прозрачных выборов и подчеркнул, что говорит о принятии конкретного решения по обеспечению видеотрансляций с избирательных участков.

«Мы эту традицию продолжаем уже не первый год и москвичи ждут от нас честных и подконтрольных общественности выборов», — отметил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным социологического опроса «Левада-Центра» большинство граждан России уверены в честности предстоящих выборов в Государственную думу.

Так, 47% респондентов заявили, что выборы, которые состоятся в сентябре этого года, в целом, пройдут честно. 10% граждан, напротив, уверены в нечестности кампании, 16% опрошенных считают, что выборы будут скорее нечестыми, чем честными. Еще 27% опрошенных затруднились дать ответ.