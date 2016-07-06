Рига, 6 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В сложившейся политической ситуации иностранным студентам может стать сложнее приехать в Латвию на учебу, заявил в эфире телеканала LNT ректор Рижского университета им. Страдиня Янис Гардовскис, сообщает портал Mixnews.lv.

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Гардовскис напомнил, что возможность пожить в Латвии получают и иностранцы, которые здесь учатся, а университеты, в свою очередь, помогают молодым людям получить вид на жительство. По словам Гардовскиса, иностранные студенты приносят в бюджет государства сотни миллионов евро.

Однако, в последнее время, органы государственной безопасности требуют, чтобы процесс выдачи видов на жительство соответствовал строгим критериям, согласно которым иностранцы попадают в Латвию. В связи с этим, отмечает ректор, попасть в Латвию студентам становиться все сложнее.

Добавим, по данным Управления по делам гражданства и миграции, в начале 2016 года в Латвии учились 4894 иностранных студента, получивших ВНЖ. Половина из них — 2356 — приехали из стран, не входящих в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава МВД Рихард Козловскис заявил, что в ходе усиленных проверок иностранцев, имеющих вид на жительство в Латвии несколько десятков человек уже лишены этой «привилегии». По его словам, иностранцам или было отказано в продлении ВНЖ, или оно было полностью аннулировано. Министр также пояснил, что этим занимается Полиция безопасности, которой недавно увеличили финансирование из госбюджета, поэтому появилось больше ресурсов для активной проверки.

Также Козловскис признал, что программа выдачи ВНЖ практически мертва — если в свое время Латвия в год получала несколько тысяч запросов на вид на жительство, то за последние три недели их было всего восемь.